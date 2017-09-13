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RB Leipzig, Monaco ile yenişemedi!

Leipzig, sahasında Monaco ile berabere kaldı

Hürriyet Haber
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı G Grubu ilk maçında RB Leipzig, sahasında Monaco ile karşılaştı.

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Alman temsilcisi Leipzig, 33. dakika Emil Forsberg ile 1-0 öne geçti. Monaco ise 34. dakikada Youri Tielemans ile hemen karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonların olduğu mücadelede, başka gol sesi çıkmada ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi  Beşiktaş-RB Leipzig karşılaşması, 26 Eylül Salı günü saat 21.45'te TRT 1'den naklen yayınlanacak. (ajansspor)

UEFA Şampiyonlar LigiRB LeipzigMonaco
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