Razer ve Bungie yeni ortaklıklarını açıkladı

Razer, oyunun PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarındaki çıkışını kutlamak için Destiny 2 temalı ürünlerden oluşan bir ekipman seti hazırlayacak.

Destiny 2 temalı sette yer alan Razer ürünleri şu şekilde: İkonik Razer DeathAdder’ın en yeni ve en gelişmiş edisyonu Razer DeathAdder Elite; mekanik klavyelerin taktil hissini membran tuşların rahatlığıyla buluşturan Razer Ornata Chroma; bütün oyun platformlarıyla uyumlu olarak konfor sunacak şekilde tasarlanmış çok platformlu Razer ManO’War Tournament Edition kulaklık; yumuşak yüzeyli fare altlıkları için endüstri kriteri olarak kabul edilen Razer Goliathus Speed.

Razer’la çalışmaktan heyecan duyduklarını belirten Bungie’nin Marka ve Pazarlama’dan sorumlu Kreatif Direktörü Jim McQuillan şu açıklamayı yaptı: “Razer ile Destiny 2 oyuncularının ve aksiyon nişancı oynayanların seveceği yüksek kaliteli ekipman serisi yaratmak için ortaklığa gitmekten büyük heyecan duyuyoruz. Ekibimiz, Destiny’nin sanatını ve tasarımlarını Razer’ın yüksek performanslı donanımlarıyla buluşturarak oyunculara Destiny 2 deneyimini özelleştirme imkanı sunacak harika fikirler geliştirdi.”

Destiny 2 bu yılın başlarında, konsolda tüm zamanların en büyük çıkış rekorunu kıran Destiny’nin devamı olarak duyurulmuştu.

Razer kurucu ortağı ve CEO’su Min-Liang Tan’ın Razer-Bungie ortaklığı için yorumu ise şu şekilde: “Destiny 2 bu yılın en çok beklenen oyunlarından, PC’ye gelmesi için dua eden bir hayran topluluğu var. Destiny’nin yenilikçiliği ve derinliği oyun dünyasında iz bıraktı. Dünyanın en iyi oyun geliştiricilerinden biriyle, oyunun PC lansmanını desteklemek adına çalışacağımız için gururluyuz.”

Razer’ın ekipman seti Eylül ayında piyasaya çıkacak.

Piyasa durumu:

Razerzone.com – Eylül 2017

Tüm dünyada – Eylül 2017