Rasim Ozan Kütahyalı’ya tazminat şoku

Rasim Ozan Kütahyalı 2013 yılında Beyaz TV’deki programda Fatih Terim ile Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını yayınlamıştı. Fatih Terim bu gelişme üzerine Rasim Ozan Kütahyalı’ya tazminat davası açmıştı. Davayı geçtiğimiz Ocak ayında karara bağlayan İstanbul 22. Asliye Hukuk Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı’nın sosyal paylaşım hesabından paylaştığı yazılar ve ifadeleri için Fatih Terim’e 5 Bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, Kütahyalı’nın Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol isimli programda söylediği sözler için de 5 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

KÜTAHYALI İTİRAZ ETMİŞTİ

Rasim Ozan Kütahyalı mahkeme kararına itiraz ederek istinaf mahkemesine başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Dördüncü Hukuk Dairesi 20 Ekim 2017’de verdiği kararla tazminat kararını doğru buldu. Bu gelişme üzerine Fatih Terim’in avukatları İstanbul 32. İcra Dairesi’ne başvurarak parayı Rasim Ozan Kütahyalı’dan tahsil etti.