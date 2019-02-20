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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hayati ARIGAN/İSTANBUL, (DHA)
20.02.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezası ertelenmedi! Aysal ve Terim ise...

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Rasim Ozan Kütahyalı'nın cezası ertelenmedi! Aysal ve Terim ise...

Fatih Terim'in A Milli Futbol Takımı Direktörü olduğu dönemde, Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal arasındaki telefon mesajlarını TV programında gösteren Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlali ve hakaret suçundan verilen cezaları ölçüsüz bulan Yargıtay'ın kararına, yerel mahkeme direndi. Mahkeme Ünal Aysal'a beraat kararı verirken, Rasim Ozan Kütahyalı'ya "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl hapis cezası, alenen hakaret suçundan da 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırdı.

TV programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Eylül 2013’te yayınlanan programda dönemin A Milli Futbol Direktörü Fatih Terim ile Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın aralarındaki mesajlaşmayı canlı yayında ekranlara göstermişti. Ünal Aysal ile aralarındaki mesajlaşma şeklindeki konuşmanın basına yansıması üzerine Fatih Terim avukatı Rezan Epözdemir aracılığıyla haberleşmenin gizliliğinin ihlal suçundan şikayetçi olmuştu. Terim ayrıca Kütahyalı'nın kendisine defalarca hakaret ettiğini belirterek cezalandırılmasını istemişti. Fatih Terim’in şikayetini haklı bulan savcılık, Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı hakkında “Haberleşmenin gizliliğini ihlali, Kütahyalı hakkında ayrıca hakaret suçundan dava açmıştı. İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamada Ünal Aysal’a 10 ay, Rasim Ozan Kütahyalı ise 2 yıl hapis cezası verilmişti. Mahkeme, “Hakaret suçundan ise Rasim Ozan Kütahyalı’yı günlüğü 50 TL’den 9 bin 150 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

YARGITAY CEZA ÖLÇÜSÜZ DEMİŞTİ

Kütahyalı ve Aysal'ın avukatları karara itiraz ederek davayı Yargıtay'a taşımıştı. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı ölçüsüz bularak Kütahyalı ve Aysal lehine bozmuştu. Kütahyalı’nın sözlerinin ve yorumlarının ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı belirtilen Yargıtay'ın kararında, “Galatasaray Başkanı olan diğer sanık Ünal Aysal’ın eylem itibariyle gündemde ve kamuoyunun ilgisinde olan konu ile ilgili zıt açıklamaların yapıldığı bir ortamda sanık tarafından kimin doğru söyleyip söylemediği yönünde kamuyu aydınlatmak için Terim ile Aysal arasında geçen mesajlaşma içeriklerini haber vermesi eyleminde basın özgürlüğü kapsamında hareket ettiği gözetilmeden beraatı yerine mahkumiyetine karar verildiğiö denilmişti.

AYSAL’IN PAYLAŞTIĞI MESAJ İÇERİKLERİ GÜNLÜK KONUŞMALAR

Kararda Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal’ın Terim ile olan yazışmalarını Rasim Ozan Kütahyalı'ya vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği ayrıca konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olduğu bu nedenle de özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu da oluşturmadığı ifade edilmişti. Ayrıca Aysal’a verilen kısa süreli hapis cezasının ise sanığın 65 yaş üstünde olması ve daha önce sabıkasının bulunmaması nedenleriyle adli para cezasına çevrilmesinin gözetilmediği kaydedilmişti. Yargıtay bu gerekçelerle yerel mahkemenin kararının bozularak yeniden yargılama yapılmasına hükmetmişti.

YARGILAMA YENİDEN YAPILDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yeniden yapılan yargılamada sanık Rasim Ozan Kütahyalı, sanık Ünal Aysal'ı avukatları temsil ederken şikayetçi Fatih Terim'i avukatı Rezan Epözdemir temsil etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin sanıkların eylemlerinin basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek suç oluşturan eylemlerin suç olmaktan çıkarttığını belirten Rezan Epözdemir, mahkemenin kararda direnmesini istedi. Yargıtay'ın bozma ilamında tek doğru konunun sanık Ünal Aysal'ın yaşı nedeniyle verilen cezanın yaptırıma çevrilmesi olduğunu belirten avukat Epözdemir, sanıklar lehine tanıklık yapan eski hakem Ahmet Çakar'ın Fatih Terim ile arasında yargılamaya konu olmuş davalar olduğunu, bu sebeple tanıklığını kabul etmediklerini belirtti. Ünal Aysal ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatları ise Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını istedi. 

KÜTAHYALI'NIN CEZASI ERTELENMEDİ

Mahkeme, Yargıtay'ın bozma ilamına kısmen uyarak, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında verdiği cezanın arkasında durdu. "Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal'ın beraatınae karar veren mahkeme, Rasim Ozan Kütahyalı'ya ise yeniden 2 yıl hapis cezası verdi. Sanık Kütahyalı'nın yargılama sürecindeki davranışları, yakalama emri ile savunmasının alınmış olması pişmanlık göstermemiş olmasını değerlendiren mahkeme, sanığın kişiliği hakkında edinilen kanaat karşısında cezasında indirim yapmadı ve cezayı ertelemedi.

HAKARET SUÇUNDA 'ALENEN VE BİRDEN ÇOK' ARTTIRIMI

Mahkeme sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın hakaret suçunu alenen ve defalarca işlediğini de belirterek 9 bin 150 Tl adli para cezası verdi. Mahkeme Kütahyalı'nın para cezasını da taksitlendirmedi.

 

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