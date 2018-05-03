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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
aa-spor
03.05.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Rasic'in gözü CEV Şampiyonlar Ligi Kupasında!

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Rasic'in gözü CEV Şampiyonlar Ligi Kupasında!

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank'ta forma giyen Milena Rasic, hedeflerinin sezonu 4'te 4 yaparak tamamlamak olduğunu söyledi.

Rasic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zor zamanlarımız oldu. Kazanamadığımız zamanlar da oldu ancak bu yıl en iyi sezonumuz. Biz bu sezon yola 4 kupa kazanmak için çıktık. Şu ana kadar 3'te 3 yapmayı başardık. Hedefimiz dördüncüyü de kazanmak." diye konuştu.

CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde 5 Mayıs Cumartesi günü Bükreş'te oynayacakları Imoco Volley maçını beklediklerini ifade eden Sırp voleybolcu, şunları kaydetti:
"Takım olarak çok heyecanlıyız. Türkiye ligi şampiyonluğunu unutmalıyız. CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçen sene İtalya'da kupayı kazanmıştık. Bu sezon da herkes bizim şampiyon olmamızı bekliyor. Bizim ilk önceliğimiz yarı final mücadelesinde oynayacağımız maç. Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız."

VakıfBank'ın takım kaptanı Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini sonlandırmasına da değinen orta oyuncu, "Gözde, her şeyden önce iyi biri. İyi bir sporcu. Biz de takım olarak ona en iyi hediyeyi vermek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi kupasını mutlaka kazanarak Gözde'ye hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Kariyer planlaması yapmadığını dile getiren 27 yaşındaki Rasic, "Düşünmemiz gereken daha önemli şeyler var. VakıfBank'ta kalmak isterim. Umarım bu şekilde sonuçlanır. Ama bu konuyla ilgili bir şey diyemem." ifadelerini kullandı.

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