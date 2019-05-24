Raptors'tan finale dev adım! Deplasmanda maç çaldı...
NBA Doğu Konferansı final serisi beşinci maçında Milwaukee Bucks‘a konuk olan Toronto Raptors, rakibi karşısında son çeyrekte kurduğu üstünlükle maçı 105-99 kazandı ve seride 3-2 öne geçti.
Kawhi Leonard’ın 35 sayı, 7 ribaunt ve 9 asist ile oynadığı maçta Raptors cephesinde kenardan gelen Fred VanVleet de yedi üçlük isabeti bulup 21 sayı ile oynadı.
Kyle Lowry’nin galibiyete 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist ile katkı yaptığı maçta Pascal Siakam da 13 sayı ve 13 ribaunt ile double-double yaptı.
Finale yükselmesi halinde bunu tarihinde ilk kez başaracak olan Raptors, maçta 14 sayı farkla geriye düşse de dördüncü çeyrekte Kawhi Leonard’dan aldığı katkı ile saha avantajını ele geçirdi.
Bucks cephesinde Giannis Anteteokounmpo maçı 24 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist ile tamamladı. Eric Bledsoe’nun 20 sayı bulduğu maçta Malcolm Brogdon da 18 sayı ve 11 ribaunt ile double-double yaptı.
Raptors formasıyla play-offlar'da 66. maçına çıkan Lowry, 1.126 sayısını kaydetti ve 1.117 sayısı bulunan DeMar DeRozan’ı geride bırakarak organizasyon tarihinin play-offlar'da en çok sayı atan oyuncusu oldu.
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