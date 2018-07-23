Raptors’da Kawhi lobisi çalışmaya başladı: “Kalacak!”
Daha Kawhi Leonard, Toronto Raptors formasıyla tek maça çıkmadı ama NBA gündemi ve Kuzey lobisi kaynamaya başladı bile.
Kawhi Leonard takası NBA dünyasını sarsalı henüz birkaç gün oldu ama San Antonio Spurs‘den Toronto Raptors‘a giden yıldızın yeni takımıyla ilgili hislerinin değişmeye başladığı iddiası şimdiden dillerde.
Takas gerçekleşirken herkes Kawhi’ın sadece bir sezonu Toronto’da geçirip 2019 yazında Los Angeles Lakers‘a imza atacağından emindi. Ama San Diego Tribune‘un oyuncuya yakın bir kaynağa dayandırdığı habere göre Kawhi’ın ayrılacağından çok da emin olmamak gerekiyor:
“Leonard’a yakın bir isimden özel olarak alınan demeç: “Toronto’ya aşık olacak. Evet, olacak. Ayrılmayacak buradan. Ben şimdiden söylüyorum.”
Leonard’ın soğuk sevmezliği daha Toronto’ya takas edildikten birkaç saat sonra haber gündemindeydi. Ama tıpkı Kawhi gibi California’lı olan Norman Powell’ın iklime uyum sağladığı ve Kuzey sınırına uyum konusunda yeni takım arkadaşına yardımcı olmayı düşündüğü de konuşuluyor.
Kawhi takas edilmesinden bu yana hiçbir açıklama yapmadı, kamuoyu aklından ne geçtiğini bilmiyor. Ve o konuşup bir şeyler söyleyene kadar tüm bunlar sadece lobi ve dedikodu olacak. (Eurohoops)
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