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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
02.05.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Raptors'a LeBron James darbesi!

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Raptors'a LeBron James darbesi!

Cleveland Cavaliers,Toronto'da Raptors'ı uzatmada 113-112 yenerek servis kırdı ve Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Cleveland son iki sezon Toronto'yu elemişti. Thompson'ın 9 hücum ribaundu en dikkat çekici istatistik oldu.

Toronto Raptors, Indiana serisinden yorgun gelen Cleveland Cavaliers karşısında tüm maçı önde götürdü, ilk çeyreği 33-19, ilk yarıyı 60-57, üçüncü çeyreği 87-82 önde geçti.

Son periyodda Toronto boş atışları değerlendiremezken Cleveland 30 saniye kala hava atışından sonra maçta ilk kez beraberliği yakaladı: 105-105. Toronto Raptors son topu hücum ribaundlarıyla tam 4 kez kullandı ancak sayıyı bulamadı. 0.6 saniye kala Cleveland mola alıp ön sahaya gitti, LeBron'un tek ayak üzerinde yaptığı atış sayı olmayınca oyun uzadı.

Uzatmanın ilk hücumunda Kyle Korver'ın üçlüğü ile Cleveland ilk kez skor üstünlüğünü elde etti (108-105), iki dakika kala farkı 6 sayıya (113-107) çıkardı.

Skor 113-112 iken LeBron James topla fazla oynayıp 24 saniye ihlaline neden oldu ve 12 saniye kala hücum sırası Toronto'ya geçti. Son saniyede Fred VanVleet'in üçlüğü sayı olmadı,

LeBron James düşük yüzdeyle (1/6 serbest atış, 1/8 üç sayı, 11/22 iki sayı) şut attığı maçı 26 sayı, 11 ribaund, 11 asistle triple double yaparak tamamladı. JR Smith 20 sayı (5/6 üçlük), Kyle Korver 19 sayı (5/12 üçlük), Kevin Love 13 ribaund, 7 sayı, Jeff Green saha içinden hiç atış kaçırmadan 16 sayı, Tristan Thompson 14 sayı, 11 ribaundla oynadı.

Toronto Raptors'ta ise DeMar DeRozan 22 sayı 80/4 üçlük), 7 ribaund, 5 asist, Jonas Valanciunas 21 sayı, 21 ribaund, Kyle Korver 18 sayı, 10 asist ile mücadele etti. (Basketfaul)

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