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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol Raptors seriyi 11 maça çıkardı
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Basketbol
A.A
17.03.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Raptors seriyi 11 maça çıkardı

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Raptors seriyi 11 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Dallas Mavericks'i 122-115 yendi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Dallas Mavericks'i 122-115 mağlup ederek üst üste 11, son 19 maçta ise 18. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmada 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynayan DeMar DeRozan, takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Jonas Valanciunas 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk takımda Harrison Barnes 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. Dennis Smith 19, J.J. Barea ise 18 sayı attı.

- Sixers evinde kazandı
Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 120-116 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Joel Embiid 24 sayı, 19 ribauntla, Ben Simmons 21 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.
Karşılaşmada 24 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 9 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.
Brooklyn Nets'te ise Rondae Hollis Jefferson 21 sayı, 10 ribaunt, DeMarre Carroll da 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

- Sonuçlar
Orlando Magic-Boston Celtics: 83-92
Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 120-116
Toronto Raptors-Dallas Mavericks: 122-115
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers: 121-113
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 93-98
Los Angeles Lakers-Miami Heat: 91-92 

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