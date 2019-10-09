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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 17:39, Son Güncelleme:

Raphael Varane'dan Galatasaray mesajı!

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Raphael Varane'dan Galatasaray mesajı!

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile üst üste 2 maça çıkacak olan Real Madrid'in Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, zorlu maçlar hakkında konuştu.

Spor Arena Dış Haberler | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Real Madrid'in defans oyuncusu Raphael Varane'dan sarı kırmızılılar için açıklama geldi.

İspanyol basınına konuşan Varane, ''Milli aranın ardından ciddi sınavlarımız var. Galatasaray maçlarında her şeyimizi sahaya vermeliyiz. Başka şansımız yok.'' açıklamasında bulundu.

''MBAPPE GELİRSE SEVİNİRİM''

PSG'nin Fransız yıldızı Kylian Mbappe'yi takımında görmek istediğini de söyleyen Raphael Varane, ''Mbappe ile aynı takımda oynamak harika olur. Eğer Real Madrid bir gün onun hakkında bana soru sorarsa onun hakkında olumlu şeyler söylerim.'' dedi.

Raphael Varanedan Galatasaray mesajı

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