Ranieri'den Cengiz Ünder açıklaması!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRanieri'den Cengiz Ünder açıklaması!
GeriFutbol Ranieri'den Cengiz Ünder açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
14.03.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Ranieri'den Cengiz Ünder açıklaması!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ranieri'den Cengiz Ünder açıklaması!

Roma'daki "ikinci" dönemine Empoli galibiyetiyle başlayan Claudio Ranieri, SPAL maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fulham'la istediği sonuçları alamayınca görevine son verilen, soluğu eski göz ağrısı Roma'da alan Claudio Ranieri, "ikinci" dönemine Empoli galibiyetiyle başlamıştı.

Takımda birçok sakat oyuncu var ve SPAL maçı öncesi İtalyan çalıştırıcı, içlerinde milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de olduğu bu isimler hakkında açıklamalarda bulundu:

"Takıma ilk katıldığım anda isteklerimi sıraladım ve oyuncularım çok güzel reaksiyonlar verdi. Bir anda her istediğim şeyi yapmalarını bekleyemem ama kafalarındaki değişimden memnunum."

"Birçok ismin sakatlık problemini bilerek işi kabul ettim ve antrenmanlardaki dozu doğru ayarlamalıyım. Mesela Zaniolo... Bileğinde bir problem var tüm ayağını etkiliyor. Küçük sorunları daha büyük sıkıntılara çevirmemek için dikkatli olmalıyız."

"Cengiz Ünder çok zeki bir oyuncu. Oyunu okuma gücü yüksek ve bizim çok işimize yarayacak. Milli takıma gitmeyip tedavisini burada devam ettirecek. Milli ara sonrası kadroda yer alabileceğini düşünüyorum."

"Ekibin kazanma arzusuna güveniyorum. Soyunma odasındaki enerjiyi sahaya yansıtarak galibiyetler alacağız."

Cengiz Ünder'in Roma'daki ilk antrenmanı... (VİDEO)

Ranierinin ikinci Roma dönemi 3 puanla başladı
Ranieri'nin "ikinci" Roma dönemi 3 puanla başladı!

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Ranieriden Cengiz Ünder açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ranieri'den Cengiz Ünder açıklaması!

Barcelona'da Dembele depremi! Sol dizinden...

Kulüpler Birliği'nden yabancı kuralı açıklaması

Skandalın ardından şok karar! Kaçıyorlar...