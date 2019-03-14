Ranieri'den Cengiz Ünder açıklaması!
Roma'daki "ikinci" dönemine Empoli galibiyetiyle başlayan Claudio Ranieri, SPAL maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Fulham'la istediği sonuçları alamayınca görevine son verilen, soluğu eski göz ağrısı Roma'da alan Claudio Ranieri, "ikinci" dönemine Empoli galibiyetiyle başlamıştı.
Takımda birçok sakat oyuncu var ve SPAL maçı öncesi İtalyan çalıştırıcı, içlerinde milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in de olduğu bu isimler hakkında açıklamalarda bulundu:
"Takıma ilk katıldığım anda isteklerimi sıraladım ve oyuncularım çok güzel reaksiyonlar verdi. Bir anda her istediğim şeyi yapmalarını bekleyemem ama kafalarındaki değişimden memnunum."
"Birçok ismin sakatlık problemini bilerek işi kabul ettim ve antrenmanlardaki dozu doğru ayarlamalıyım. Mesela Zaniolo... Bileğinde bir problem var tüm ayağını etkiliyor. Küçük sorunları daha büyük sıkıntılara çevirmemek için dikkatli olmalıyız."
"Cengiz Ünder çok zeki bir oyuncu. Oyunu okuma gücü yüksek ve bizim çok işimize yarayacak. Milli takıma gitmeyip tedavisini burada devam ettirecek. Milli ara sonrası kadroda yer alabileceğini düşünüyorum."
"Ekibin kazanma arzusuna güveniyorum. Soyunma odasındaki enerjiyi sahaya yansıtarak galibiyetler alacağız."
Cengiz Ünder'in Roma'daki ilk antrenmanı... (VİDEO)
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