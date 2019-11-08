Rangers, Porto'yu ateşe attı
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 4. haftası, 11 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, TSİ 23.00'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.
Gecinin dikkat çeken sonucunda, G Grubu mücadelesinde Glasgow Rangers sahasında Porto'yu 2-0 mağlup etti.
69. dakikada Alfredo Morales ve 73. dakikada Steven Davis Rangers'a galibiyeti getiren isimler oldu.
Bu sonucun ardından Rangers, 7 puanla grupta ikinci sıraya yükselirken, Porto 4 puanla son sıraya indi.
H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Manchester United Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı.
Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
G Grubu:
Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0
Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1
H Grubu:
Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0
Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0
I Grubu:
Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3
Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2
J Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1
Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3
K Grubu:
Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1
L Grubu:
Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0
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