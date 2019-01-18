Rangers, yeni yılı Cowdenbeath deplasmanında açıyor! iddaa'da handikap...
Steven Gerrard'ın gelmesiyle birlikte İskoçya Premiership'te şampiyonluk yarışına giren Rangers, 2019'u Cowdenbeath deplasmanında açıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
Cowdenbeath
- İskoçya Lig 2 (4. kademe) takımı olan Cowdenbeath, iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 2'sini kaybetti. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
- 2014/15 sezonunda, iki takım da İskoçya Championship'ta mücadele ederken Rangers'la 4 defa karşılaştılar. 4 maçın 3'ünü kaybettiler ama iç sahada oynadıkları 2 maçın 1'inden 0-0 beraberlikle ayrılmışlardı.
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Rangers
- Nottingham Forest'ın başına geçen eski Celtic'li Martin O'Neill'ın kiralık oyuncuları, stoper Joe Worrall'ı geri çağıracağı konuşuluyordu. Dünkü basın toplantısında Steven Gerrard bunun olmayacağını, Worrall'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.
- Yeni transferler Steven Davis ve Jermain Defoe kadroda. Kanat oyuncusu Grezda, stoper Goldson ve sol bek Barisic ise henüz maç kondisyonu yakalayabilmiş değil. Ross McCrorie'in de cezası bulunuyor.
- Gerrard, uzun süredir sakat olan Graham Dorrans ve Jamie Murphy'nin de iyileşme süreçlerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.
- 2018'i iyi futbol ve Celtic zaferiyle noktalamıştık. Bakalım 2019 şampiyonluklar getirecek mi?
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