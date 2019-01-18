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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
18.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Rangers, yeni yılı Cowdenbeath deplasmanında açıyor! iddaa'da handikap...

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Rangers, yeni yılı Cowdenbeath deplasmanında açıyor! iddaa'da handikap...

Steven Gerrard'ın gelmesiyle birlikte İskoçya Premiership'te şampiyonluk yarışına giren Rangers, 2019'u Cowdenbeath deplasmanında açıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

Cowdenbeath

- İskoçya Lig 2 (4. kademe) takımı olan Cowdenbeath, iç sahada oynadığı son 9 maçın sadece 2'sini kaybetti. (5 galibiyet - 2 beraberlik) 

- 2014/15 sezonunda, iki takım da İskoçya Championship'ta mücadele ederken Rangers'la 4 defa karşılaştılar. 4 maçın 3'ünü kaybettiler ama iç sahada oynadıkları 2 maçın 1'inden 0-0 beraberlikle ayrılmışlardı.

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Maç Sonucu Bahsini Seç

Rangers

- Nottingham Forest'ın başına geçen eski Celtic'li Martin O'Neill'ın kiralık oyuncuları, stoper Joe Worrall'ı geri çağıracağı konuşuluyordu. Dünkü basın toplantısında Steven Gerrard bunun olmayacağını, Worrall'ın sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıkladı.

- Yeni transferler Steven Davis ve Jermain Defoe kadroda. Kanat oyuncusu Grezda, stoper Goldson ve sol bek Barisic ise henüz maç kondisyonu yakalayabilmiş değil. Ross McCrorie'in de cezası bulunuyor.

- Gerrard, uzun süredir sakat olan Graham Dorrans ve Jamie Murphy'nin de iyileşme süreçlerinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

- 2018'i iyi futbol ve Celtic zaferiyle noktalamıştık. Bakalım 2019 şampiyonluklar getirecek mi?

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İddaa Tahminleri - 18 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 18 Ocak Cuma iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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