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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.07.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Rangers yeni sezona Cebelitarık'ta başlıyor! iddaa'da handikap...

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Rangers yeni sezona Cebelitarık'ta başlıyor! iddaa'da handikap...

İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers, yeni sezona Cebelitarık deplasmanında başlıyor. Gerrard'ın öğrencileri hazır mı? Eksik oyuncu var mı? İşte detaylar ve iddaa oranları...

ST. JOSEPH'S - RANGERS

- Maçın oynanacağı Victoria Stadyumu, Cebelitarık Milli Takımı'nın da maçlarını yaptığı ve zemini suni çim olan bir stadyum...

- St. Joseph's kadrosundaki bazı oyuncular, sadece futbolla ilgilenmiyor. Mesela stoper Ryan Casciaro... Lincoln Red Imps forması giyerken bu stadyumda Celtic'i 1-0 yenen kadroda yer alan Casciaro, aynı zamanda bir polis memuru.

- Rangers'ın deplasman kafilesinde sağ açık Candeias ve merkez orta saha Arfield gibi önemli isimler yer almadı.

- Geçen sezonun dikkat çeken isimlerinden sol açık Ryan Kent, yeniden Liverpool'dan kiralanamadı.

- Bu üç ismin yerine yeni transferler sahada olacak. Joe Aribo, Jordan Jones ve Sheyi Ojo... 

Rangers yeni sezona Cebelitarıkta başlıyor iddaada handikap...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT! (iddaa'da 2 handikap var!)

- St. Joseph's resmi maçlardaki son iki yenilgisini iki farklı skorlarla aldı. (MSX - 4,25)

- Rangers resmi maçlardaki son 6 galibiyetinin 5'inde kalesini gole kapattı.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Sezonu Cebelitarık'ta açacak olan Rangers'ta, Candeias (liste dışı) ve Arfield (dinleniyor) deplasman kafilesinde yer almadı. Geçen sezona kıyasla Ryan Kent (yeniden kiralanamadı) de kadroda değil... Kanatlarda yeni transferler, Jordan Jones ve Sheyi Ojo olacak. St. Joseph's kalite olarak Rangers'ın 8-10 gömlek altında ama Glasgow ile 8-10 derece sıcaklık farkı ve suni çim avantajı bir araya gelince iddaa'daki handikap aşılır mı, hem de sezonun ilk resmi maçında, emin olamıyorum... 2-0 olsun, bizim olsun. Sistemde "MSX - 4,25" denenir.

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