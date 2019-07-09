Rangers yeni sezona Cebelitarık'ta başlıyor! iddaa'da handikap...
İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers, yeni sezona Cebelitarık deplasmanında başlıyor. Gerrard'ın öğrencileri hazır mı? Eksik oyuncu var mı? İşte detaylar ve iddaa oranları...
- Maçın oynanacağı Victoria Stadyumu, Cebelitarık Milli Takımı'nın da maçlarını yaptığı ve zemini suni çim olan bir stadyum...
- St. Joseph's kadrosundaki bazı oyuncular, sadece futbolla ilgilenmiyor. Mesela stoper Ryan Casciaro... Lincoln Red Imps forması giyerken bu stadyumda Celtic'i 1-0 yenen kadroda yer alan Casciaro, aynı zamanda bir polis memuru.
- Rangers'ın deplasman kafilesinde sağ açık Candeias ve merkez orta saha Arfield gibi önemli isimler yer almadı.
- Geçen sezonun dikkat çeken isimlerinden sol açık Ryan Kent, yeniden Liverpool'dan kiralanamadı.
- Bu üç ismin yerine yeni transferler sahada olacak. Joe Aribo, Jordan Jones ve Sheyi Ojo...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT! (iddaa'da 2 handikap var!)
- St. Joseph's resmi maçlardaki son iki yenilgisini iki farklı skorlarla aldı. (MSX - 4,25)
- Rangers resmi maçlardaki son 6 galibiyetinin 5'inde kalesini gole kapattı.
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Sezonu Cebelitarık'ta açacak olan Rangers'ta, Candeias (liste dışı) ve Arfield (dinleniyor) deplasman kafilesinde yer almadı. Geçen sezona kıyasla Ryan Kent (yeniden kiralanamadı) de kadroda değil... Kanatlarda yeni transferler, Jordan Jones ve Sheyi Ojo olacak. St. Joseph's kalite olarak Rangers'ın 8-10 gömlek altında ama Glasgow ile 8-10 derece sıcaklık farkı ve suni çim avantajı bir araya gelince iddaa'daki handikap aşılır mı, hem de sezonun ilk resmi maçında, emin olamıyorum... 2-0 olsun, bizim olsun. Sistemde "MSX - 4,25" denenir.
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