Rangers - Celtic (Maç önü)
İskoçya'da Old Firm zamanı! Rangers'ın Ibrox'ta konuğu ezeli rakibi Celtic... Karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Rangers: McGregor; Tavernier, Katic, Goldson, Flanagan; Jack, Davis, Aribo; Arfield, Morelos, Ojo
Celtic: Forster; Ajer, Bitton, Julien, Bolingoli-Mbombo; Brown, McGregor; Forrest, Ntcham, Christie; Edouard
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