Ramos, Beşiktaş'ın transfer teklifini açıkladı!
Corinthians'ın Brezilyalı file bekçisi Cassio Ramos'tan yıllar sonra çok konuşulacak bir itiraf geldi.
31 yaşındaki file bekçisi, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.
FOX Sports televizyonunda yayınlanan "Aqui com Benja" programına konuk olarak katılan 31 yaşındaki file bekçisi Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle