Ramil Guliyev'in yarı final koşusu ne zaman?
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre elemelerinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev yarı finale yükseldi. Bu gelişmenin ardından pek çok sporsever, Ramil Guliyev'in yarı final koşusu hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, Ramil Guliyev'in yarı final koşusu ne zaman?
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Erkekler 200 metre elemelerinde ülkemizi temsil eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale çıktı. İşte, Ramil Guliev'in yarı final koşusuna ilişin ayrıntılar...
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.27'lik derecesiyle serisinde 2. olarak yarı finale kaldı.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 30 Eylül Pazartesi akşamı saat 20.50'de yarı finalde koşacak. Koşuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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