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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.12.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Ramil Guliyev'in gözü Usain Bolt'un tahtında

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Ramil Guliyev'in gözü Usain Bolt'un tahtında

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev, 2019'da yapılacak Dünya Atletizm Şampiyonası'da unvanını korumak istediğini bildirdi.

Bu yıl Berlin'de 7-12 Ağustos'ta gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede şampiyona rekorunu 19,76 saniyeye indirerek altın madalya kazanan Ramil Guliyev, daha sonra katıldığı yarışlarda da başarısını sürdürdü.

Guliyev, Skolimowska Memorial yarışlarında 100 metrede üçüncü, Elmas Lig'in final etabında 200 metrede ikinci, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin (IAAF) düzenlediği Kıtalar Kupası'nda 200 metre ve 4x100 bayrak yarışında ikinci oldu. Milli sporcu, Antalya'da düzenlenen Gloria Kupası'ndaysa 200 metrede altın madalya kazanarak, 2018 yılını oldukça iyi bir şekilde kapattı.

Yeni sezon öncesinde Antalya'nın Belek turizm merkezinde kamp yapan milli sporcu, 2017 Dünya Şampiyonası'nda 200 metre final yarışında 20,09'luk derecesiyle elde ettiği dünya şampiyonu unvanını koruyarak, erkekler 200 metre rekorunu 19,19 ile elinde bulunduran eski atlet Usain Bolt'un yerini doldurmaya çalışacak.

Guliyev: "Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum"
Milli atlet Guliyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılı hazırlıklarına Antalya'daki kampla sürdürdüklerini belirterek, yılbaşından sonra Moskova kampına geçeceklerini anlattı.

Guliyev, sakatlık yaşamadığı taktirde 2019'da güzel bir sezon geçireceğine inandığını vurgulayarak, "Dünya şampiyonu unvanını korumak için çalışıyoruz. Bu benim için çok önemli. Usain Bolt gibi bir sporcu atletizmden gitti ve yeri boşaldı. O yeri alabilmek için çok çalışıyoruz. Hedefimiz büyük. Dünyanın en iyisi olmak farklı bir durum. Onun için de çok çalışıyorum." diye konuştu.

Dünya şampiyonu olmasının kendisi üzerinde bir baskı oluşturmadığını işaret eden Guliyev, kafasında herhangi bir problem olmadığı sürece iyi bir programla her şeyi yapabileceğine inandığını vurguladı.

"Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum"
Milli atlet Guliyev, Türkiye'de atletizm sporu için çok şey yapıldığını, ancak başarı için acele edilmemesi, biraz beklenmesi gerektiğini savundu.

Alttan yetişen gençlerden güzel dereceler göreceklerine inandığını aktaran Guliyev, "Türkiye'de yeni statlar yapılıyor ve programlı, sistemli çalışmalar yürütülüyor. İnşallah, 2024 ve 2028 Olimpiyatları'na atletizmde takım olarak katılırız. Çok güzel şeyler yapılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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