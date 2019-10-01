Ramil Guliyev'in final koşusu ne zaman?
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi. Bu gelişmenin ardından Ramil Guliyev'in final koşusun ne zaman olduğu, pek çok sporsever tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ramil Guliyev'in final koşusu ne zaman?
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan milli atlet Ramil Guliyev, uluslararası turnuvalardaki performansıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Guliyev son olarak, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede finale kaldı. İşte, Ramil Guliyev'in final koşusu hakkında ayrıntılar...
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı. Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 1 Ekim Salı günü saat 22.40'da finalde koşacak.
Koşuya ilişkin diğer ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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