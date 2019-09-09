Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriRamil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek
GeriDiğer Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
09.09.2019 - 12:55, Son Güncelleme:

Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek

Milli atletler Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karmasıyla ABD'ye karşı yarışacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te bugün başlayacak organizasyonda Ramil Guliyev ve Necati Er, Avrupa karması formasıyla mücadele edecek.

Ülkeler arasında yapılan atletizm maçlarının yeniden canlandırılmasına yönelik proje kapsamında ABD-Avrupa yarışması gerçekleştirilecek.

Goalball Kadın Milli Takımı, İspanyada şampiyon oldu
Goalball Kadın Milli Takımı, İspanya'da şampiyon oldu

Bu yıl Avrupa Oyunları’nın düzenlendiği Dinamo Stadı'ndaki mücadelede Avrupa ve ABD takımlarında her branşta dörder isim yarışacak. Erkekler ve kadınlarda 19'ar branşta yarışmaların yapılacağı ABD-Avrupa maçında, birincilere 7 bin avro, sekizincilere ise 500'er avro olmak üzere çeşitli miktarlarda para ödülü de dağıtılacak.

Yarışmalarda dünya şampiyonu Ramil Guliyev 200 metrede, Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Necati Er ise üç adım atlamada Avrupa formasıyla piste çıkacak. Aynı zamanda organizasyonun tanıtım elçisi olan Ramil Guliyev ile 200 metrede Avrupa'yı Richard Kilty (Britanya), Marcus Lawler (İrlanda) ve Eseosa Desalu (İtalya) temsil edecek.

Necati Er ise üç adım atlamada Benjamin Williams (Britanya), Nazım Babayev (Azerbaycan) ve Jean-Marc Pontvianne (Fransa) ile birlikte Avrupa forması giyecek.

Müsabakalar bu akşam TSİ 19.00'da başlayacak. İki milli atletin yarışması da yarın gerçekleştirilecek.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (09.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bursaspor maçında sakatlanmıştı! İşte Luiz Gustavo'nun son durumu!
Şenol Güneş'i Moldova'da kızdıran olay!
Bursaspor maçında sakatlanan Gustavo'nun durumu belli oldu
Ramil Guliyev ve Necati Er Avrupa forması giyecek