Ramil Guliyev kimdir, kaç yaşındadır?

Ramil Guliyev (d. Ramil Eldar oğlu Quliyev, 29 Mayıs 1990, Bakü), Azerbaycan kökenli Türk sprint atleti. 2011 yılında Türk vatandaşı olmuştur. Türk vatandaşlığına geçişi, Azerbaycan Atletizm Federasyonu tarafından öfkeyle karşılandı. 2012 yılında Londra'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edebilmesi Azerbaycan Atletizm Federasyonu'nun iznine bağlıydı ve yetkili kurumdan izin çıkmadı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına kadar ulaştırılsa da Azerbaycan Atletizm Federasyonu kararından dönmeyeceğini kesin olarak bildirdi.

2009 Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda Azerbaycan adına mücadele etti. 100 metrede gümüş madalya, 200 metrede ise altın madalya kazandı.

100 metre ve 200 metre yarışlarında, ulusal ve uluslararası gençler rekorlarının sahibidir. Ayrıca 200 metre Avrupa gençler rekoru ve 60 metrede ulusal gençler rekorunun da sahibidir. 200 metredeki zamanı, genç atletlerdeki en hızlı ikinci derece olup en hızlı zaman Usain Bolt'a aittir.[8] 2009 yılında dağıtılan Avrupa Atletizminde Yılın Yükselen Yıldızı Ödülü'nde ikinci oldu.[9] 2017 yılında 100 metre yarışında elde ettiği 9,97'lik derece ile 100 metreyi 10 saniyenin altında koşan üçüncü beyaz atlet oldu. Antrenörlüğünü Oleg Mukhin yapmaktadır.