Rami önce alkışlandı, sonra hata yaptı
Fenerbahçe'nin Fransız stoperi Adil Rami, Ankaragücü karşısında ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
Jailson'un yerine Ankaragücü maçında forma giyen Adil Rami karşılaşma öncesinde tüm stat tarafından alkışlandı. Ancak Ankaragücü’nün golü, Rami’nin hatasıyla başladı.
Ankara ekibi 15. dakikada topu ağları yolladığı pozisyon öncesinde Zanka-Rami ikilisinin savunmadan çıkarken yaptığı toplam 3 hatadan faydalanamamıştı. Dördüncü hatada Orgill, Rami’nin hatası sonrası topla buluşturuldu ve Zanka da geride kalınca ağları sarstı.
Ersun Yanal, 46. dakikada Adil Rami'yi oyundan alırken yerine Jailson'un dahil etti.
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