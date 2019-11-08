Ramazan Köse gözündeki morluğun nedenini açıkladı
Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta konuk ekibin tecrübeli kalecisi Ramazan Köse'nin gözündeki morluk dikkat çekti.
Gözündeki morluğun Yenil Malatyaspor karşılaşması sonrasında soyunma odasında yaşanan kavgada ya da takım arkadaşı Veysel Sarı ile yaşadığı kavgada meydana geldiği iddia edilen Ramazan Köse iddiaları yalanladı.
Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki yedek kalecisi, gözündeki morluğun idmanda yaşanan bir pozisyonda gerçekleştiğini ifade ederek kavga iddialarını yalanladı.
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