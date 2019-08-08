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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.08.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te! | Transfer haberleri...

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Raman Chibsah, Gazişehir Gaziantep'te! | Transfer haberleri...

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Ganalı orta saha oyuncusu Raman Chibsah ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İtalya Ligi takımlarından Frosinone'de forma giyen Raman Chibsah ile 3 yıllık anlaşmaya varıldı.

RAMAN CHIBSAH KİMDİR? 

10 Mart 1993 yılında Gana’da dünyaya gelen Chibsah, futbola da ülkesinde başladı. Orta sahanın merkezinde forma giyen başarılı futbolcu, hırsı, atletik yapısı, hücumdaki etkinliği ve hızıyla dikkat çekiyor. Futbola Sassuola alt yapısında başlayan Chibsah, dokuz sezondur aralıksız olarak İtalya Ligi’nde forma giydi. 

Kariyerinde Juventus, Parma, Benevento ve son olarak Frosinone takımlarında forma giyen yıldız futbolcu, 3 kezde Gana Milli Takımı formasını terletti.

Geçtiğimiz sezon İtalya Seria A Ligi’nde 32 karşılaşmada forma giyen ve istikrarlı yapısıyla öne çıkan Chibsah, bir kez de gol sevinci yaşadı. Kariyerinde 219 resmi müsabakaya çıkan Chibsah, 11 gol atıp 9’da asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı futbolcu önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı formamızın başarısı için ter dökecek.

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