Rakitsky'tan garip açıklama: Fenerbahçe'yi sahadan sildik
Zenit futbolcusu Rakitsky, Fenerbahçe maçının ardından ülke basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
Rusya'nın Zenit takımının futbolcularından Rakitsky, ülke basınına ilginç açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin gol dışında pozisyonu olmadığını söyleyen Ukraynalı futbolcu, "Bizim işimiz sakin olmak ve oyunu kontrol etmekti. Fenerbahçe sanırım yarım dakikada bizi yendi. Onun dışında pozisyonları yoktu. Başka da şansları yoktu. Fenerbahçe'yi sahadan sildik. ifadelerini kullandı.
Kadıköy'de bir varlık gösteremeyen Zenit kanadından böyle bir açıklamanın gelmesi şaşkınlıkla karşılandı.
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