Rakitic: "Tek ayakla olsam da oynarım!"
Hırvatistan'ın oynadığı 6 maçın 5'inin tamamında sahada olan, sadece grup maçlarının sonuncusunda, İzlanda karşısında yedek bekleyen Ivan Rakitic, İngiltere maçını 39 derece ateşle oynadığını açıklamıştı. Final öncesi daha net konuştu!
3 grup maçını firesiz geçen, sonrasındaki eleme maçlarının hepsinde uzatma oynayan, İngiltere maçı hariç diğer 2 maçta penaltılara kadar giden Hırvatistan'da, Ivan Rakitic bu 6 maçta toplam 548 dakika sahada kaldı.
İngiltere maçını 39 derece ateşle oynadığını açıklamıştı. Final öncesi daha net konuştu!
"Yatağımda uzanıyordum ve oynamak için enerji gelmesini bekliyordum. Maç sonunda buna kesinlikle değdiğini söyleyebilirim."
"Final? Size net olacağım, bir ayağım bile olmasa o maçta oynayacağım!"
Hırvatistan ile Fransa arasındaki final maçı, 15 Temmuz Pazar günü oynanacak.
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