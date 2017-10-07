'Rakipten nefret ediyoruz'

Milli Takım, İzlanda'ya 3-0 mağlup olarak Dünya Kupası hayallerine son verdi. Bu maçın ardından Kari Arnason dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Kari Arnason'un Türkiye maçının ardından açıklamaları...

'Onlara dar alanda sıkıntı yaratacağımızı biliyorduk. Bunu çok iyi yapabilecek oyunculara da sahibiz. Maçın başında bir karmaşa vardı ama sonra istediğimiz gibi gitti. Bir ilkemiz var; maç bitene kadar rakip oyunculardan 'nefret' ediyoruz. Türkiye gibi iyi bir takıma karşı da son 4 maçımızı 8-1 kazandık. Şu an gruptaki durumumuz çok iyi ama hala son maça bağlı olduğunu biliyoruz. Son maçımızı da kazanıp pozisyonumuzu korumak istiyoruz.'