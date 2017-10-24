Rakipleri yolu şaşırınca birinci oldu!

VENEDİK Maratonu sona ererken, Eyob Faniel, kendisinden önde olan diğer maratoncuların yolu şaşırmaları sayesinde maratonu kazandı.
Kendilerine bitiş çizgisine kadar eşlik eden motosikletlerin yanlış bir yoldan dönmesiyle geriye düşen maratoncular Abdullah Dawud, Gilbert Kipleting Chumba, Kipkemei Mutai and David Kiprono Metto, hatalarını 700 metre sonra fark etti.
Yanlış yola sapmadan önce, öndeki maratoncuların bir dakika gerisinde olan Eyob Faniel ise bu fırsattan yararlanarak birinci oldu.
Haberlere göre 2 saat, 12 dakika ve 15 saniye ile yarışı tamamlayan ve yerel bir maraton kulübü üyesi olan Faniel, bu şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.