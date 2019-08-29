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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.08.2019 - 21:19, Son Güncelleme:

Rakipleri tanıyalım! Galatasaray...

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Rakipleri tanıyalım! Galatasaray...

 Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düştü. 

Sarı-kırmızılı ekip, Monako'da düzenlenen kura çekimi sonrasında A Grubu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG), İspanya'nın Real Madrid ve Belçika'nın Club Brugge takımlarıyla eşleşti. 

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda temsil edecek tek takım olan Galatasaray, güçlü rakiplerinin yer aldığı gruptan çıkmak için mücadele edecek. 

PSG 

Fransa futbolunda son yıllara damgasını vuran PSG, kadrosuyla dikkati çekiyor.  Ünlü Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Paris temsilcisi, kadrosunda Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Angel Di Maria'nın yanı sıra birçok ünlü futbolcuyu bulunduruyor. Ancak dünyanın en pahalı futbolcusu konumundaki Neymar'ın kulüpteki geleceği tartışılıyor. 

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) son 7 sezonun 6'sında şampiyonluğa ulaşan PSG, Avrupa'da da ligdeki başarısına benzer bir grafik sergiliyor. 

Tarihinde 1996 UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 2001 UEFA Intertoto Kupası şampiyonlukları bulunan Fransız temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13. kez gruplarda mücadele edecek. 

Şampiyonlar Ligi'nde son 7 yılda üst üste 4 kez çeyrek final oynayan PSG, bu kulvarda son 3 sezonda son 16 turunun ötesine geçemedi. 
PSG, son 5 sezondaki performansının değerlendirildiği tabloda Avrupa'da 8. sırada yer aldı. 

Real Madrid 

İspanya'nın Avrupa'daki en başarılı takımı Real Madrid, geçen sezon kötü bir performans sergiledi.  Dünyanın en önemli spor kulüplerinden olan Real Madrid, son 5 sezondaki performansı dikkate alındığında Avrupa kulüpler sıralamasının ilk basamağında bulunuyor.  Müzesinde birçok önemli kupayı bulunduran İspanyol ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde 13 kez mutlu sona ulaşarak bu alanda rekoru açık ara elinde bulunduruyor. Real Madrid, geçen sezon son 16 turunda veda ettiği Avrupa'nın 1 numaralı kupasında, öncesindeki 3 sezonu arka arkaya şampiyon tamamlamıştı. 

Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik direktör Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, bu sezon öncesinde yaptığı transferlerle dikkati çekiyor. 

Kadrosunda Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kross, Isco, Gareth Bale, Karim Benzema gibi dünyaca ünlü futbolcuları bulunduran Real Madrid, Belçikalı Eden Hazard, Brezilyalı Rodrygo ve Eder Militao, Sırp Luka Jovic ve Fransız Ferland Mendy'yi ciddi bonservis bedelleri ödeyerek kadrosuna kattı. 

Club Brugge 

A Grubu'na üçüncü torbadan giren Club Brugge, Avrupa'da hızla gelişen Belçika futbolunun önemli temsilcilerinden.  Toplam 16 takımın mücadele ettiği Belçika 1. Futbol Ligi'nde normal sezonu ve 6 takımın yer aldığı şampiyonluk turu grubunu ikinci sırada tamamlayan Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan katıldı. 

Bu turda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını eleyen Belçika temsilcisi, play-off turunda ise Avusturya'nun Lask Linz takımını kupa dışına itti ve gruplara kaldı. 
Belçikalı teknik direktör Philippe Clement'in çalıştırdığı Club Brugge, Avrupa kupaları tarihinde en önemli başarısını 1977-1978 sezonunda o dönemki adıyla UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynayarak elde etti. 

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele eden Belçika temsilcisi, gruptan çıkma başarısı sergileyemedi. Club Brugge, son 5 sezondaki performansı dikkate alındığında Avrupa'da 37. sırada bulunuyor. 

Kadrosunda 13 yabancı futbolcu bulunduran Club Brugge'ün kadro değeri, 95 milyon avro olarak tahmin ediliyor. Belçika temsilcisinde kaleci Simon Mignolet, orta saha oyuncusu Hans Vanaken, kanat oyuncuları Krepin Diatta ve Emmanuel Dennis ile forvet arkasında mücadele eden Siebe Schrijvers dikkati çekiyor. 

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