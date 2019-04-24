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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
24.04.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Rakibine tekme atan sporcunun lisansını yaktı

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Rakibine tekme atan sporcunun lisansını yaktı

Amatör maçta rakibine tekme atan oyuncunun cezasını hocası verdi. Hoca, tekme atan oyuncusunun lisansını herkesin gözü önünde çakmakla yaktı. 

Zonguldak'ta amatör küme maçında son yıllarda eşine rastlanmayan bir hareket gerçekleşti. Hafta sonunda 2. Amatör Küme maçında Güvenlikgücüspor ile Kozlu Taşkömürüspor, Fener sahasında kozlarını paylaştı. Maçın 65'inci dakikasında Güvenlikgücüsporlu 26 yaşındaki oyuncu Cemil Can Rakipoğlu, rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda maçın hakemi Yaşar Günay tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Hakemin verdiği karta tepki gösteren Rakipoğlu, yere düşürdüğü rakibine tekme attı. Ardından oyuncusunun bu tavrına kayıtsız kalmayan Güvenlikgücüspor'un 60 yaşındaki tecrübeli antrenörü Yusuf Aydın, kırmızı kart gören oyuncusu Cemil Can Rakipoğlu'nun lisansını yaktı.

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"Spor sahada oynanır" 

Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan Güvenlikgücüspor Teknik Direktörü Yusuf Aydın, sporcunun yaptığına karşı olduğunu ve lisansını yaktığını söyledi. Aydın, "Sporcum daha önce Terakkispor maçında da bu hareketi yapmıştı. O maçta da şampiyonluğu kaçırmıştık. Bu maçta kim kazanırsa Play-Off oynayacaktı. Maçın başından sonuna kadar hakem defanstaki adamı 'Sizi atacağım' diye uyardı. Araştırdığıma göre bu hakemin Kozlu İlçesinde öğretmenlik yaptığı için bu maça verildiğini öğrendim. Bana göre bu maça verilmemesi lazımdı. Hakemin birinci dakikadan yanlı tutumundan 10 numarayla 8 numara sert müdahale içindeydi. En üzücü olay 65'inci dakikada yaşandı. Benim sporcum faul yaptı diye ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Yerde yatan sporcuya vurduğu için lisansını yaktım. Bundan önce de Hamza diye bir sporcumun lisansın yakmıştım. Ben böyle şeylere karşıyım. Spor sahada oynanır. Hakem arkadaşların da maçı maç gibi yönetmeleri gerekir" dedi. 

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Rakibine tekme atan sporcunun lisansını yaktı

 

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