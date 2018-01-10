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Rakibine doping kumpası kurdu!

Japon kanocu Yasuhiro Suzuki, rakibinin içeceğine ilaç karıştırıp doping testinden geçememesine sebep olduğu için 8 yıl men cezası aldı.

AA
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Geçen yılın eylül ayında düzenlenen Japonya Kano Şampiyonası'nda ilginç bir olay yaşandı. Japonya Dopingle Mücadele Ajansı'ndan (JADA) yapılan açıklamaya göre, doping test sonucu pozitif çıkan Seiji Komatsu'nun, ilaç kullandığını ısrarla reddetmesi üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucu Yasuhiro Suzuki isimli kanocunun, rakibi Komatsu'nun içeceğine, kas gelişimine yarayan "metandienon" maddesini içeren bir besin takviyesi kattığı ortaya çıktı.

JADA, Suzuki'nin spordan 8 yıl men edilmesine karar verdi. Suzuki, cezası yüzünden 2020 Tokyo'nun yanı sıra 2024 Paris Olimpiyatları'na da katılamayacak.

 

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