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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
10.03.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Rakamlara göre şampiyon Başakşehir

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Rakamlara göre şampiyon Başakşehir

Medipol Başakşehir'in, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarının son 9 haftalarında elde ettiği puanlar ve yaşadığı kayıplar göz önüne alındığında mevcut durumda şampiyonluğu garantilemiş gözüküyor. 

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, dün akşam sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha geride bıraktı. Maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını da 11'e çıkaran turuncu-lacivertliler, yenilmezlik serisini de 11 maça çıkardı.

Özellikle son iki sezonda şampiyonluğun en büyük adayları arasında yer alan ancak son periyotta kupayı kaçıran Başakşehir, bu sezon ise mutlu sona çok yakın duruyor. 25 maçta 17 galibiyeti bulunan, kalesinde gördüğü 12 golle de ligin en az gol yiyen ekibi konumunda olan Abdullah Avcı'nın takımı, gösterdiği bu performansla rakiplerine karşı büyük üstünlük kurdu. Ligde beklentilerin oldukça altında kalan Fenerbahçe'den iki maçta 4 puan alan, sahasında Beşiktaş'ı mağlup edip, Galatasaray ile de berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonundaki yenilgilerini de Kasımpaşa ve Sivasspor karşısında aldı. 

Rakamlar 'Başakşehir' diyor 

Geçen her karşılaşmadan sonra puan farkını daha da açan Başakşehir'in, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarının son 9 haftalarında elde ettiği puanları göz önüne aldığımızda ise şampiyonluk garanti gibi duruyor. Turuncu-lacivertli takım, geçtiğimiz sezonun söz konusu periyodunda 7 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlikle 22 puan toplayıp, sadece 5 puan kaybetmiş, ligi de 72 puanla üçüncü sırada tamamlamıştı. Avcı'nın öğrencileri, 2016-2017'de de 9 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik sonucu 20 puan elde etmeyi başarmış, ancak 7 puanlık kayıp sonucunda da 34 hafta sonunda 73 puanla Beşiktaş'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer almıştı. 

Bu istatistikler baz alındığında 57 puanı bulunan Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın Antalyaspor'u yenip farkı 8'e düşürmesine rağmen şampiyonluğa ulaşmış olacak. 

Rakamlara göre şampiyon Başakşehir

Turuncu-lacivertlilerin 2016-2017, 2017-2018 sezonlarının son 9 haftasında oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: 

2016-2017 

Akhisarspor: 2 - M.Başakşehir: 1 
M.Başakşehir: 4 - Galatasaray: 0 
Ç.Rizespor: 3 - M.Başakşehir: 3 
M.Başakşehir: 3 - Beşiktaş: 1 
Antalyaspor: 0 - M.Başakşehir: 1 
M.Başakşehir: 2 - Gençlerbirliği: 1 
Trabzonspor: 0 - M.Başakşehir: 0 
M.Başakşehir: 2 - Adanaspor: 1 
Kayserispor: 0 - M.Başakşehir: 1 

2017-2018 

M.Başakşehir: 1 - Beşiktaş: 0 
Akhisarspor: 1 - M.Başakşehir: 2 
M.Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 
Galatasaray: 2 - M.Başakşehir: 0 
M.Başakşehir: 3 - Kayserispor: 1 
Osmanlıspor: 1 - M.Başakşehir: 4 
M.Başakşehir: 1 - Sivasspor: 1 
Antalyaspor: 0 - M.Başakşehir: 2 
M.Başakşehir: 3 - Kasımpaşa: 2 

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