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Rakamlar yalan söylemez! Kartal uçamıyor çünkü...

Beşiktaş’ın ikili mücadelelerdeki başarı oranı yüzde 46. Ligin ilk iki haftasında oynadığı Antalya ve Kasımpaşa maçlarında 183 ikili mücadeleye giren siyah-beyazlılar, bunların 105'ini kaybetti. Tolgay ve Beck takımın en kötüsü olarak dikkat çekti.

Hürriyet Haber
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Sezonun ilk puan kaybını Kasımpaşa deplasmanında 2-2'lik beraberlikle yaşayan Beşiktaş, fiziksel açıdan geçen sezonun oldukça gerisinde…

Siyah-beyazlı oyuncular, Süper Lig'in ilk iki haftasında Opta verilerine göre; toplam 183 ikili mücadeleye girerken, bunların 105'ini kaybetti. Kartal, 78 ikili mücadele galibiyetiyle yüzde 46'lık başarı oranı yakaladı. Başarısızlık oranı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Antalyaspor maçında 91 ikili mücadelenin sadece 39'undan galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasında ise 92 mücadelenin 39'unu kazandı. Söz konusu istatistik değerlerinde Tolgay Arslan ve Andreas Beck hayal kırıklığı yaratan oyuncuların başında geldi. Tolgay Arslan, 21 ikili mücadelenin 7'sinde, Andreas Beck ise 19 mücadelenin 6'sında rakiplerine üstünlüğünü kabul ettirebildi. (Sabah)

BeşiktaşistatistikşutTolgay Beck
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