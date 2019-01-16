Rajon Rondo ve LeBron James için karar günü!
Los Angeles Lakers’ta gözler sakatlara dönmüş durumda.
Sezon içerisinde bir ara Batı’da 3. sıraya kadar yükselen LA Lakers, Christmas’ta son şampiyon Golden State Warriors‘ı farklı mağlup ederek herkese bir mesaj vermişti.
Fakat o günden sonra Lakers için işler iyi gitmedi. O maçta sakatlanan LeBron James’in birkaç maç içinde döneceği açıklansa da 34 yaşındaki oyuncu, son 11 maçı kaçırdı ve o sürede Lakers sadece 4 galibiyet alabildi. Bu yüzden de Lakers, bütün dikkatini şu anda LeBron ve Rondo’nun geri dönüşe çevirmiş durumda.
LeBron James’in bugün yapılacak olan kontroller sonrasında durumunun belli olması beklenirken “Kral” dün sabah antrenman için sahaya çıkarak Lakers teknik kadrosunu heyecanlandırdı.
Teknik patron Walton, “Hayat konusunda iyimserim. Bence iyi haberler alacağız” dedi. Walton ayrıca LeBron antrenmanda iyi gözüktüğünü de dile getirdi. James gibi Rajon Rondo da dün Lakers’ın şut antrenmanına katıldı ve şut attı.
Konu hakkında konuşan Walton, “Bence teşvik edildi. İkisini de sahada görmek güzeldi” ifadelerini kullandı.
Lakers’ta sakat iki oyuncunun durumunun bugün yapılacak kontroller ile birlikte belli olması bekleniyor. Lakers, bir sonraki maçını Cuma günü Thunder deplasmanında oynayacak.
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