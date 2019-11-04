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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.11.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Raheem Sterling için çılgın teklif!

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Raheem Sterling için çılgın teklif!

Real Madrid, Manchester City'nin İngiliz yıldızı Raheem Sterling için çılgın bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanyol devi, Sterling için 81 milyon avro ve Gareth Bale'i teklif edecek.

Spor Arena Dış Haberler | İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Manchester City forması giyen yıldız oyuncu Raheem Sterling için kesenin ağzını açtı.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; İspanyol devi, İngiliz oyuncu için 81 milyon avro ve Gareth Bale'i teklif edecek. Söz konusu haberde, 2020'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Real Madrid'in bu transferde ısrarcı olacağı kaydedildi.

Real Madrid'in, İngiltere'nin Kosova ve Karadağ ile oynayacağı maçlara temsilci yollamaya hazırlandığının belirtildiği haberde; Pep Guardiola'nın Gareth Bale'i takımında istemediğine de yer verildi.

Geçtiğimiz transfer döneminde de Madrid Genel Müdürü Jose Angel Sanchez, Raheem Sterling'i transfer etmek istemiş ancak başarısız olmuştu.

24 yaşındaki Raheem Sterling, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 10 maçta 7 kez rakip fileleri sarstı.

Golcü oyuncu, 2015 yılında Liverpool'dan Manchester City'e 63 milyon avro karşılığında transfer olmuştu.

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