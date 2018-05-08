Rafael Nadal, rakip takımın atkısını takınca...
Real Madrid taraftarı olduğu bilinen Rafael Nadal, geçtiğimiz hafta oynanan "Atletico Madrid - Arsenal" maçını yerinde takip etmişti. Madrid Açık Tenis Turnuvası öncesi, gündem olan atkı hakkında açıklamalarda bulundu.
Daily Star'ın haberine göre Nadal'ın açıklamaları şöyle:
"Günümüz toplumunda bir problem var. Eğer bir takıma sonuna kadar bağlıysanız, rakibini asla tutamazsınız. Real Madrid taraftarıyım ve Atletico taraftarı olan birçok arkadaşım var."
"Avrupa Ligi'nde İngiliz takımına karşı mücadele ediyorlar. Beni davet ettiler ve ben oraya Atletico Madrid'i desteklemeye gittim. Eğlenmeme bakıyordum, güzel bir futbol maçı izleme niyetindeydim."
"Kulübün başkanı bir tişört hediye etti. Akşam saatinde hava biraz soğumuştu, ben de üşüdüğüm için tişörtü atkı olarak kullandım."
Madrid Açık Tenis Turnuvası için Madrid'de bulunan Rafael Nadal, Atletico Madrid renklerini neden taktığını bu şekilde açıkladı.
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