Rafael Nadal kimdir ve nerelidir?

Tenis tarihinde bir grand slami 9 kez kazanan ilk tenisçi olan Rafael Nadal rakibi Roger Federer ile mücadele etti. İlk kez 17 yaşında oynadığı 2003 Monte Carlo Master Series turnuvasıyla dikkatleri üzerine çeken tenisçi, Karol Kucera ve Albert Costa'yı yenmişti. İşte, Rafael Nadal ile ilgili bazı bilgiler.

NADAL'IN SPOR KARİYERİ

Rafael Nadal Parera 3 Haziran 1986'da Manacor'da doğdu. Tenis tarihinde bir grand slami 9 kez kazanan ilk tenisçi oldu. Fransa Açık, Wimbledon ve Avustralya Açık'ta en büyük rakibi Federer'i yenerek şampiyon olmuştur.

Fransa Açık'ta 2005 yılında kazandığı ilk "grand slam" şampiyonluğundan bu yana, 2018 Roland Garros şampiyonluğuyla, seriyi 18 yıla çıkardı.Sıkı bir Real Madrid taraftarıdır. Shakira'nın Gypsy adlı klibinde oynamıştır.

Nadal 2005 yılını Roger Federer'in ardından ikinci sırada bitirdi. Nadal, 2006'da Dubai finalinde Federer'i yenerek onun sert zemindeki 56 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. İkinci grand slam turnuvasını yine Fransa Açık'ta kazandı. Dünya'nın bir numarası Roger Federer'e karşı üst üste beşinci galibiyetini alırken, toprak korttaki yenilmezlik serisini 60 maça çıkardı. Bu alanda eski rekor, 53 galibiyetle 1977'de Arjantinli Guillermo Vilas tarafından elde edilmişti. Nadal'ın toprak korttaki 81 maçlık yenilmezlik serisi, 2007 yılında Hamburg finalinde Roger Federer tarafından sonlandırıldı.

"Toprağın kralı" olarak bilinen Rafael Nadal 2008 yılında Monte Carlo, Barcelona ve Hamburg turnuvalarını kazandıktan sonra Fransa Açık'ta Federer'i tarihi bir maçta 6-1,6-3 ve 6-0'lık stlerle yenerek üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı ve Bjorn Borg'un bu turnuvada üst üste şampiyon olma rekorunu egale etti. Nadal aynı zamanda, bu şampiyonlukla birlikte Fransa Açık'ta yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Nadal'ın bu turnuvadaki başarısı onu diğer üyeleri Roger Federer, Bjorn Borg ve Pete Sampras olan "herhangi bir Grand Slam turnuvasında üst üste en az dört şampiyonluk yaşayan tenisçiler" listesine soktu.

Nadal, 2008 yılında aynı zamanda Wimbledon tenis turnuvasını da kazanarak Fransa Açık Tenis Turnuvası haricindeki ilk Grand Slam turnuvası şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuvanın finalinde, Roger Federer ile, yağmurun 2 kez durdurduğu ve toplam oyun süresi 4 saat 48 dakika olarak kaydedilen unutulmaz bir maça imza atan Nadal, rakibini 5 set sonunda 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 ve 9-7'lik setlerle mağlup etmeyi başardı.

Nadal 2008 yılında art arda katıldığı toprak zeminde oynanan Hamburg, toprak zeminde oynanan Fransa Açık, çim zeminde oynanan Queen's, çim zeminde oynanan Wimbledon ve sert zeminde oynanan Toronto Master turnuvalarını kazanarak üç faklı zeminde galibiyet serisi yaptı.

Nadal, 2009'da yılın ilk grand slami Avustralya Açık yarı finalinde 5 saat 14 dakika ile turnuvanın en uzun maçı rekorunu kırdıkları maçta İspanyol Fernando Verdasco'yu 6-7(4), 6-4, 7-6(2), 6-7(1), 6-4 ile yenerek kariyerinde ilk kez bu turnuvanın finaline çıkmayı başardı. Finalde Roger Federer'i 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6, 6-2 yenerek ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandı.

Nadal, 2010 yılında toprak zemin sezonunda üç ATP Masters serisini ve Fransa Açık'ı kazanarak bunu başaran ilk tenisçi olmuştur.

Nadal daha sonra 2010 Wimbledon finalinde Tomas Berdych'i 6-3, 7-5, 6-4 ile 3-0 geçip şampiyonluğa ulaşmıştır. En son katıldığı ABD Açık 2010 turnuvasında finalde Sırp rakibi Novak Djokovic'i 6-4, 5-7, 6-4, 6-2'lik setler sonucu 3-1 yenerek Career Grand Slam'ini de gerçekleştirmiştir. Ayrıca Nadal bu turnuvada oynadığı 6 maçın tamamını set vermeden kazanmış, sadece final karşılaşmasında Djokovic'e karşı tek set kaybetmiştir. Henüz 24 yaşında 9. Grand Slam şampiyonluğunu yaşayan Nadal bu sonuçla, 4 Grand Slam turnuvasında da mutlu sona ulaşan 7. tenisçi olarak da tarihe geçti. Ayrıca Open Era tarihinde kariyer grand slam'ini tamamlayan en genç tenisçi olmuştur. Aynı zamanda, 1969'da tüm grand slam'leri kazanan Rod Laver'dan sonra bir sezon içinde art arda 3 grand slam kazanan en genç ve ilk tenisçi olarak spor tarihine geçmiştir. Rafael Nadal, ABD Açık'ı kazanan üçüncü ispanyol oldu. Nadal ayrıca Mats Wilander'in ardından üç farklı zeminde en az 2 kez Grand Slam kazanan ikinci oyuncu oldu.

Nadal, 2013 yılında Fransa Açık'ta erkekler finalinde vatandaşı David Ferrer'i 6-3/6-2/6-3 ile geçerek sekizinci kez Roland Garros şampiyonu oldu. Bu sonuçla tarihte ilk kez bir Grand Slam'i sekiz kez kazanmayı başaran tenisçi oldu.[2] Grand Slam'in ikinci serisi olan Wimbledon'da ise Nadal ilk turdaki rakibi Belçikalı Steve Darcis'e 7-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenilerek kariyerinde ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etmiş oldu.[3] İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Amerika Açık finalinde karşılaştığı Novak Djokovic'i 6-2/3-6/6-4/6-1'lik setlerle yenerek şampiyon oldu. Rafael Nadal, Amerika Açık'ta 2. Grand Slam zaferini kazandı.