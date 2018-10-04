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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.10.2018 - 22:54, Son Güncelleme:

Radoslav Latal: Fenerbahçe maçı büyük tecrübe oldu

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Radoslav Latal: Fenerbahçe maçı büyük tecrübe oldu

Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal, Fenerbahçe maçının kendileri için çok iyi bir tecrübe olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Spartak Trnava Teknik Direktörü Radoslav Latal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son dönemde deplasmanlardan iyi sonuçlar alamadıklarını aktararak, “Bizim için çok iyi tecrübe oldu. Zaten son zamanlarda deplasmanda çok iyi sonuçlar alamıyorduk. Rakibin ciddi baskısı vardı. Top tutup pas yapmamız lazımdı. Ayağımızda topu tutamadık ve rakibe kaptırdık. Bence ilk yarı ikinci yarıdan kötü oynadık. İkinci yarıda top yapmaya başladık ve pozisyon bulduk. Biraz canlanmışken hatadan gol yedik. Golün sonrasında pozisyonumuz vardı. İyi oynadık ve kontradan birkaç pozisyon yakaladık. Ceza sahasına kadar gelip, şanssız şekilde kaptırdık ve geri dönüşü gol oldu. İkinci golden sonra maçı çevirmemiz zordu. Çok önemli tecrübe oldu. Bundan sonrasında maçlarda durumu düzeltip iyi skorlar almaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Zagreb gruptan çıktı gibi”

Latal, D Grubu'ndan Dinamo Zagreb’in çıkmaya daha yakın olduğunu belirterek, “Şu anda maçların başındayız ama Zagreb, Anderlecht’i yendi. 2 maçta 6 puan aldı. Onlar neredeyse çıktı gibi ve moralleri yerinde. Anderlecht kriz yaşıyor. Bu gruptan çıkacak diğer takım Fenerbahçe-Anderlecht maçından sonra belli olur” açıklamasını yaptı.

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