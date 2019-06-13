Radja Nainggolan'dan transfer açıklaması! Galatasaray...
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Inter'in orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'dan açıklama geldi.
Sky Sport Italia'ya konuşan Belçikalı yıldız takımdan gideceği söylentileriyle ilgili, "Inter ile sözleşmem devam ediyor ve şu an sakin hareket ediyorum" açıklamasını yaptı.
Geçen yaz bonservisine 24 milyon Euro ödenen 30 yaşındaki futbolcu, geçirdiği sakatlıklar dolayısıyla istikrar yakalayamadı ve 22 Serie A maçında boy gösterdi.
Inter'in yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin Nainggolan'ı takımda istemediği iddia ediliyor. Başarılı orta saha oyuncusunun Milano kulübü ile 2022'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-kırmızılı kulübün, Inter'den senelik 4 milyon Euro kazanan Nainggolan'ı kiralamak için girişimde bulunduğu ifade ediliyor.
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