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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
20.11.2019 - 09:06, Son Güncelleme:

Radamel Falcao'nun dönüş tarihi! En erken...

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Aşil tendonundaki ağrıları nedeniyle Madrid’deki doktoruna tedavi olan Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'nun sahalara dönebileceği en erken tarih belli oldu.

Galatasaray'da Radamel Falcao bekleyişi bir türlü bitmiyor. Önce transfer için haftalarca gün sayan sarı-kırmızılılar, şimdi de oyuncuyu sahada görebilmek için sabırla iyileşmesini bekliyor. Ancak tarih uzadıkça uzuyor…

50 gündür sahalardan uzak olan yıldız futbolcu tekrar İspanya'nın yolunu tuttu. Madrid'deki özel doktorunda tedavisine devam edecek Kolombiyalı golcü, aşil tendonundaki ağrıları geçmediği için 1 Ekim'deki PSG maçından bu yana oynamıyor.

Özel iğneler olan Falcao, bu süreçte sarı-kırmızılı takımdan ayrı salonda bireysel çalıştı.

HAFTAYA KONTROLE GİRECEK

Galatasaray teknik heyeti, zorlu Başakşehir-Club Brugge- Trabzonspor fikstüründe kadro planlarını Falcao'suz yapıyor.

Alanyaspor maçına da yetişmesi çok zor gözüken 33 yaşındaki forvet için hedef 14 Aralık'ta oynanacak Ankaragücü sınavı.

Haftaya İspanya'dan döndükten sonra kontrole girecek Radamel Falcao, şayet testleri geçerse Alanyaspor maçı öncesinde takımla çalışmalara başlayacak ve bir sonraki hafta Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.

Derdi büyük işi çok zor Kabus...
Derdi büyük işi çok zor! Kabus...

Falcao hangi maçları kaçırdı?

Gençlerbirliği-Galatasaray 0-0
Galatasaray-Sivasspor 3-2
Galatasaray-Real Madrid 0-1
Beşiktaş-Galatasaray 1-0
Galatasaray-Çaykur Rize 2-0
Real Madrid-Galatasaray 6-0
Gaziantep FK-Galatasaray 0-2

Başka hangi maçları kaçıracak?
Galatasaray-Başakşehir
Galatasaray-Club Brugge
Trabzonspor-Galatasaray
Galatasaray-Alanyaspor

Radamel Falcaonun dönüş tarihi En erken...

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