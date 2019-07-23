Radamel Falcao'da son dakika! Kadroya alınmadı
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, Monaco'nun kamp kadrosunda yer almadı.
Sarı kırmızılıların transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Radamel Falcao, Fransız ekibinin Portekiz'deki kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Kolombiyalı golcünün sarı kırmızılılara transferini değerlendiren Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali yüzde 50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle