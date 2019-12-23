Radamel Falcao yıkıldı, takım arkadaşları teselli etti

2.5 aylık sakatlık sürecinin ardından geçtiğimiz hafta Ankaragücü maçına 11’de başlayan Radamel Falcao, Göztepe deplasmanında da Aslan’ın en büyük hücum silahı olarak sahadaydı. Ancak Kolombiyalı yıldız, maç boyunca bir türlü istediği topları alamadı. Özellikle fizik olarak yetersiz bir görüntü çizdi. Rakip savunmacılar karşısında etkisiz kalan Falcao, 78. dakikada ise net bir fırsatı harcadı.

Karşı karşıya durumda topa kötü vurup, kaleciye nişanlayan 33 yaşındaki santrforun maç sonunda bu pozisyon nedeniyle çok üzgün olduğu öğrenildi. Soyunma odasında, “O golü atmama gerekiyordu” diyen Falcao’yu takım arkadaşları teselli etti.

26’da 7 isabet!

Gol yollarında ciddi sıkıntı yaşayan Galatasaray’ın bu durumu, istatistiklere de yansıdı. Sarı-Kırmızılılar, 15 haftada 26 kez net fırsat yakalarken, bunların sadece 7’sini ağlara gönderdi. Cim Bom, ligde pozisyonları gole çevirme yüzdesi en düşük ekip. (Fanatik)

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