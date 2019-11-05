Radamel Falcao konuştu! 'Sakatlığım...'
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, İspanya'da açıklamalarda bulundu.
Tedavisi için İspanya'ya giden Radamel Falcao, burada İspanyol 'El Chiringuito' kanalının sorularını yanıtladı.
Kolombiyalı golcü, son durumu hakkında ''Tedavim çok iyi gidiyor. İyileşiyorum...'' sözlerini kullandı.
Falcao, ayrıca Real Madrid ile oynanacak maçı beklediğini ve iyi bir skorla ayrılmak istediklerini söyledi.
Galatasaray'da son 1 aydır sakatlığı nedeniyle maça çıkamayan Falcao'nun Milli aranın ardından sahalara dönmesi bekleniyor...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle