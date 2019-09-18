Radamel Falcao: "Her geçen maç iyi hissediyorum"
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge mücadelesini değerlendirdi.
Kapalı bir maçtı, önde basmaya çalıştık. Şans yakaladık. Her puan önemli Şampiyonlar liginde. ."Çok büyük takımlarla, önemli takımlarla oynayacaksınız. Biz de çok büyük takımız. 2 maçı evimizde taraftarımızla oynayacağız. Bu iki maçta maksimum olarak en iyisini yapmaya çalışacağız.
Transfer döneminin sonunda ben dahil önemli oyuncular alındı. Birbirimize alışıyoruz. Her geçen maç daha iyiye gidiyor. Ben de her geçen maç kendimi daha iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda daha iyi hissedeceğim.
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