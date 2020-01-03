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Futbol
Haber Giriş: 03.01.2020 - 15:45,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao, Galatasaray'a transfer önerdi: Jeison Murillo

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Radamel Falcao, Galatasaray'a transfer önerdi: Jeison Murillo

İtalyan basını, Radamel Falcao'nun isteğiyle Galatasaray'ın Sampdoria forması giyen Kolombiyalı Jeison Murillo ile ilgilendiğini belirtti.

Spor Arena Dış Haber | Devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'a transfer önerisi Radamel Falcao'dan geldi.

İtalyan Tutto Mercato sitesinin haberine göre Galatasaray, Radamel Falcao'nun önerisi ile Sampdoria'da oynayan Jeison Murillo'ya yöneldi.

KİRALAMA ÜCRETİ İÇİN 750 BİN EURO

Sarı kırmızılı ekibin 27 yaşındaki stoper için Sampdoria'ya 750 bin euro kiralama ücreti teklif etti. İtalyan ekibinin de bu teklife sıcak baktığı kaydediliyor.

Zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabilen Murillo, bu sezon Serie A'da 9 maçta forma giydi.

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