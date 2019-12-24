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Futbol
24.12.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Radamel Falcao değil Mario Mandzukic'i transfer ettiler!

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Radamel Falcao değil Mario Mandzukic'i transfer ettiler!

Galatasaray'dan Radamel Falcao'yu transfer listesine alan Katar'ın Al Duhail kulübü, Juventus'tan Mario Mandzukic'te karar kıldı.

Spor Arena Dış Haber | Katar Ligi takımlarından Al Duhail, forvet transferi için kararını verdi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Katar ekibi, uzun süredir listesinde bulununan Galatasaray'dan Radamel Falcao ve Juventus'tan Mario Mandzukic arasında bir seçim yaptı.

Al Duhail, Falcao yerine Mario Mandzukic'i transfer etmeye karar verirken Hırvat golcünün yeni takımında yıllık 7 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Mario Mandzukic, geçtiğimiz günlerde ''Juventus'ta kalmam imkansız gözüküyor.'' açıklamasında bulunmuştu. Tecrübeli futbolcunun sezon başında da Katar'a gitmesi gündeme gelmişti.

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