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Haber Giriş: 28.12.2019 - 22:13,Son Güncelleme:/

Radamel Falcao: "Daha iyiye gideceğiz"

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Radamel Falcao: "Daha iyiye gideceğiz"

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 5-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Radamel Falcao, maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Radamel Falcao'nun açıklamaları;

"İlk yarının son maçında kendi evimizde oynuyorduk ve galibiyet şarttı. Sezonun ilk yarısını çok golle, güzel kapattığımız için mutluyuz"

DAHA İYİYE GİDECEĞİZ

"İkinci yarı her maç daha iyiye gideceğiz, bireysel olarak da, takım olarak da. Şimdi iyi bir hazırlık dönemi geçirip, her maç üzerine koyarak devam etmek istiyoruz."

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Radamel Falcao: Daha iyiye gideceğiz


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