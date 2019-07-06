Radamel Falcao bombası! Galatasaray görüşmelere başladı
Gelecek sezon için güçlü bir takım kurmak isteyen Galatasaray'ın, dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao ile görüşmelere başladığı iddia edildi.
Gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, alternatifli bir kadro oluşturmak için çalışmalarına devam ederken, Fransız basınından bomba bir iddia gündeme geldi.
Transfer dönemine 5 ismi kadrosuna katarak, bomba gibi bir giriş yapan sarı kırmızılı ekip, Diagne ile devam etmeyi düşünmezken, yerine golcü arayışlarına sürdürüyor.
Fransız basınında çıkan habere göre; Monaco'da forma giyen Radamel Falcao ile Galatasaray görüşmelere başladı.
Geçen sezon Monaco formasıyla toplam 39 maça çıkan Kolombiyalı golcü, 16 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Öte yandan, Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de 33 yaşındaki golcüyle ilgilendiği iddia edildi.
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