MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRadamel Falcao 95 gün sonra gol attı
GeriFutbol Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
18.12.2019 - 00:33, Son Güncelleme:

Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, en son gol attığı Kasımpaşa maçının ardından 95 gün sonra Tuzlaspor karşısında gol sevinci yaşadı.

Sakatlığının ardından düzenli olarak oynamaya başlayan Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında karşılaştıkları Tuzlaspor’un ağlarını havalandırmayı başardı.

Sarı-kırmızılı forma ile ilk ve tek golünü 13 Eylül tarihinde Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Kasımpaşa müsabakasında atmıştı. 33 yaşındaki futbolcu böylece 95 gün sonra gol sevinci yaşamış oldu.

Mücadeleye 11’de başlayan Falcao 74. dakikada yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.

Kolombiyalı golcü Galatasaray ile çıktığı 9 resmi karşılaşmaya çıktı.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, öne çıkan maçları masaya yatırdılar.
daha fazla video için

Radamel Falcao 95 gün sonra gol attı


Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle