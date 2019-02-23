Rabiot, aynı zamanda annesi de olan menajerini kovdu! Çünkü...
Barcelona'ya transfer olmak istediği için PSG ile sözleşme yenilemeyen ve artık forma şansı da bulamayan Adrien Rabiot, aynı zamanda annesi de olan menajerini kovdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transferi gündemdeydi, görüşmeler tıkanınca PSG ile devam etti. Devre arası yaklaştığında ise 'Sözleşmem bitince bedavaya giderim!' resti çekti ve artık Paris ekibinde forma şansı da bulamıyor...
Barcelona'da Iniesta ve Paulinho'nun gidişleri sonrası Rabiot transferi gündeme gelmiş ama anlaşma sağlanamayınca Arthur Melo ve Arturo Vidal isimleri kadroya katılmıştı.
Önümüzdeki yaz için ise Ajax'tan Frenkie de Jong ile 86 milyon euroya söz kesildi.
Diario Sport'un haberine göre, PSG forması giyen ama Barcelona'ya gitmek istediği için sözleşme uzatmayan ve artık takımında da forma şansı bulamayan Adrien Rabiot, aynı zamanda menajeri de olan annesini kovdu!
Kovulma gerekçesi olarak da Barcelona'yla yapılan transfer görüşmelerinde annesinin uzlaşmacı bir tavır sergilememesi gösterildi.
Frenkie de Jong transferi sonrası Barcelona'nın Rabiot hamlesi yapıp yapmayacağı merak konusu...
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