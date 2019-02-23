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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
23.02.2019 - 11:23, Son Güncelleme:

Rabiot, aynı zamanda annesi de olan menajerini kovdu! Çünkü...

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Rabiot, aynı zamanda annesi de olan menajerini kovdu! Çünkü...

Barcelona'ya transfer olmak istediği için PSG ile sözleşme yenilemeyen ve artık forma şansı da bulamayan Adrien Rabiot, aynı zamanda annesi de olan menajerini kovdu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yaz Barcelona'ya transferi gündemdeydi, görüşmeler tıkanınca PSG ile devam etti. Devre arası yaklaştığında ise 'Sözleşmem bitince bedavaya giderim!' resti çekti ve artık Paris ekibinde forma şansı da bulamıyor...

Barcelona'da Iniesta ve Paulinho'nun gidişleri sonrası Rabiot transferi gündeme gelmiş ama anlaşma sağlanamayınca Arthur Melo ve Arturo Vidal isimleri kadroya katılmıştı.

Önümüzdeki yaz için ise Ajax'tan Frenkie de Jong ile 86 milyon euroya söz kesildi. 

Diario Sport'un haberine göre, PSG forması giyen ama Barcelona'ya gitmek istediği için sözleşme uzatmayan ve artık takımında da forma şansı bulamayan Adrien Rabiot, aynı zamanda menajeri de olan annesini kovdu!

Kovulma gerekçesi olarak da Barcelona'yla yapılan transfer görüşmelerinde annesinin uzlaşmacı bir tavır sergilememesi gösterildi.

Frenkie de Jong transferi sonrası Barcelona'nın Rabiot hamlesi yapıp yapmayacağı merak konusu...

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